Ολυμπιακός: Η ώρα, η μέρα και ο επόμενος αντίπαλός του στη EuroLeague
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, φιλοξενήθηκαν από την Μπεσίκτας για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και πήραν ένα πολύ σημαντικό διπλό με 81-73.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει πλέον ρεκόρ 6-2 στη διοργάνωση και θέλουν να συνεχίσουν τις νίκες. Για τη δεύτερη αγωνιστική της διαβολοβδομάδας και ένατη της EuroLeague, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο.
Το παιχνίδι έχει οριστεί την Παρασκευή (30/10) στις 21:15 στη «Sunel Arena».
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