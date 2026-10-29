Οι δηλώσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta) για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο σέντερ των Πειραιωτών, Ταϊρίκ Τζόουνς, σε σχετικές του δηλώσεις στάθηκε στον Νίκολα Μιλουτίνοφ και στο γεγονός πως οι ερυθρόλευκοι οφείλουν να παίξουν με το δικό τους στυλ και απέναντι στην ομάδα της Λομβαρδίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζόουνς:

«Μας έλειψε ο Νίκο, κάναμε το βήμα μπροστά, κάναμε καλό παιχνίδι και πετύχαμε τα καλάθια».

Για τη διαβολοβδομάδα:

«Είναι η δουλειά μας, πρέπει να ξεκουραστούμε και να κάνουμε όλα όσα απαιτούνται για να είμαστε πανέτοιμοι για την Παρασκευή. Πρέπει να παίξουμε με το στυλ μας, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα να παίξουμε άμυνα και να το χαρούμε. Είμαι χαρούμενος που θα παίξω απέναντι στους πρώην συμπαίκτες μου και είθε η καλύτερη ομάδα να κατάφέρει να πάρει τη νίκη».