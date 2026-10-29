Ολυμπιακός: Μέσα με Αρμάνι ο Μιλουτίνοφ, δύσκολα ο Μοντέρο
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να χαμογελά, αφού η μαγνητική του Νίκολα Μιλουτίνοφ βγήκε καθαρή και όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta). Εν αντιθέσει, η περίπτωση του Γιαν Μοντέρο είναι πιο δύσκολη και ο Δομινικανός γκαρντ δύσκολα θα δώσει το «παρών».
Οι Πειραιώτες υποδέχονται την ομάδα του Ποέτα για την 9η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο την έβδομη νίκη τους στον θεσμό. Η μαγνητική του Σέρβου ψηλού στο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού βγήκε καθαρή και εκτός απροόπτου θα είναι ετοιμοπόλεμος απέναντι στην ομάδα της Βόρειας Ιταλίας.
Στον αντίποδα, τα πράγματα δεν είναι τόσο ευοίωνα για τον Μοντέρο, ο οποίος πολύ δύσκολα θα παίξει, ενώ είναι πολύ πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του ο νεοαποκτηθείς Κόντσαρ. Εκτός παραμένει και ο Εβάν Φουρνιέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.