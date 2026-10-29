Η μαγνητική του Νίκολα Μιλουτίνοφ βγήκε καθαρή και όπως όλα δείχνουν ο Σέρβος ψηλός θα αγωνιστεί κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta). Δύσκολα θα παίξει ο Γιαν Μοντέρο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να χαμογελά, αφού η μαγνητική του Νίκολα Μιλουτίνοφ βγήκε καθαρή και όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15, Live στο Gazzetta). Εν αντιθέσει, η περίπτωση του Γιαν Μοντέρο είναι πιο δύσκολη και ο Δομινικανός γκαρντ δύσκολα θα δώσει το «παρών».

Οι Πειραιώτες υποδέχονται την ομάδα του Ποέτα για την 9η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο την έβδομη νίκη τους στον θεσμό. Η μαγνητική του Σέρβου ψηλού στο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού βγήκε καθαρή και εκτός απροόπτου θα είναι ετοιμοπόλεμος απέναντι στην ομάδα της Βόρειας Ιταλίας.

Στον αντίποδα, τα πράγματα δεν είναι τόσο ευοίωνα για τον Μοντέρο, ο οποίος πολύ δύσκολα θα παίξει, ενώ είναι πολύ πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του ο νεοαποκτηθείς Κόντσαρ. Εκτός παραμένει και ο Εβάν Φουρνιέ.