Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας άνοιξαν την αυλαία του «IBT CRETE» με τους Σέρβους να επικρατούν και να ετοιμάζονται για τον τελικό του τουρνουά το βράδυ της Κυριακής (06/09)

Το πρώτο ματς της ημέρας για το τουρνουά «IBT CRETE» στα «Δύο Αοράκια» ολοκληρώθηκε με νίκη και πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης για τον Ερυθρό Αστέρα που επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 91-85.

Η Αρμάνι δεν είχε στη 12άδα της τους Μπολμάρο, Τόμπσον, Γκούντουριτς και Ρίτσι, ενώ συμπλήρωσε αποστολή για το ματς με τον Στογιάνοβιτς που βοηθάει στην προετοιμασία.

Ο Άλεκ Πίτερς ξεκίνησε στη βασική πεντάδα του κόουτς Ποέτα, με τον Αμερικανό πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού να γνωρίζει την αποθέωση από τους φιλάθλους κατά την παρουσίαση των ομάδων, αλλά και σε αρκετές στιγμές της αναμέτρησης. Ο Πίτερς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους και 1 ριμπάουντ.

Για τον Ερυθρό Αστέρα, ο κόουτς Ναβάρο είχε εκτός αποστολής τους Νταβίντοβατς, Ντόμπριτς και Μονέκε.

Αρμάνι Μιλάνο- Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Νευρικές και άστοχες ξεκίνησαν το ματς οι δυο ομάδες, που σιγά σιγά βρήκαν ρυθμό και προσέφεραν όμορφο θέαμα στους φίλους του μπάσκετ που άρχισαν σιγά σιγά να παίρνουν θέση στα «Δύο Αοράκια».

Αρμάνι και Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησαν να μας δίνουν σκηνές από τα προσεχώς, όταν και θα ξεκινήσουν οι επίσημες αναμετρήσεις στη EuroLeague, με ορισμένες όμορφες συνεργασίες στο επιθετικό κομμάτι.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με την Αρμάνι να προηγείται με διαφορά τεσσάρων πόντων (43-39), με μπροστάρη στην επίθεση τον Ράιτ που στην ανάπαυλα είχε ήδη 12 πόντους.

Σε ένα εξίσου παραγωγικό τρίτο δεκάλεπτο οι Ιταλοί αύξησαν τη διαφορά στους έξι πόντους, όμως οι Σέρβοι ξεκίνησαν την αντεπίθεση τους με την έναρξη της τελευταίας περιόδου και στο 33' μπήκαν ξανά μπροστά στο σκορ (69-71) έπειτα από μεγάλο διάστημα.

Εν τέλει η σπουδαία αυτή αντεπίθεση έφερε και την ανατροπή, με την ομάδα του Ναβάρο να παίρνει τελικά τη νίκη με 91-85.

Κορυφαίος παίκτης για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν ο Νουόρα (23π.), ενώ για την Αρμάνι ξεχώρισαν οι Ράιτ (22 π.) και Μάθιους (13π., 3/7 τρ.).

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 43-39, 67-61, 85-91