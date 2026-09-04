Ολυμπιακός: Η ανάρτηση της ΚΑΕ για το... αντάμωμα με Πίτερς και Ράιτ (vid)
Ερυθρόλευκη... επανένωση σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα! Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο X παρουσίασε δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη συνάντηση με δύο άκρως οικεία πρόσωπα. Τον Άλεκ Πίτερς και τον Μόουζες Ράιτ, οι οποίοι αμφότεροι ανήκουν πλέον στην Αρμάνι Μιλάνο.
Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν σήμερα (04/09) στις 21:00 στο Ηράκλειο τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό του «CRETE IBT», ενώ οι Μιλανέζοι θα κοντραριστούν με τον Ερυθρό Αστέρα, στο ματς που θα ανοίξει την αυλαία των ημιτελικών.
Η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ έγραφε χαρακτηριστικά: «Mια φορά ερυθρόλευκοι για πάντα ερυθρόλευκοι».
Δείτε το σχετικό video:
Once Red & White, always Red & White! 🔴⚪️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2026
A special reunion with two familiar faces, @petersalec and @mant12_ ! 😊
Great to see you again guys! ❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/osyGjLwzC6
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