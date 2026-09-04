Ολυμπιακός και Αρμάνι Μιλάνο κινούνται σε... ρυθμούς «CRETE IBT» με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σήμερα (04/09) απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα.

Ερυθρόλευκη... επανένωση σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα! Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο X παρουσίασε δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη συνάντηση με δύο άκρως οικεία πρόσωπα. Τον Άλεκ Πίτερς και τον Μόουζες Ράιτ, οι οποίοι αμφότεροι ανήκουν πλέον στην Αρμάνι Μιλάνο.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν σήμερα (04/09) στις 21:00 στο Ηράκλειο τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό του «CRETE IBT», ενώ οι Μιλανέζοι θα κοντραριστούν με τον Ερυθρό Αστέρα, στο ματς που θα ανοίξει την αυλαία των ημιτελικών.

Η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ έγραφε χαρακτηριστικά: «Mια φορά ερυθρόλευκοι για πάντα ερυθρόλευκοι».

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