Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες για το παιχνίδι Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας στο CRETE IBT 2026.

Για μία ακόμη χρονιά, διεξάγεται το IBT CRETE στο Ηράκλειο. Ένα φιλικό τουρνουά, όπου φέτος συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Ο πρώτος ημιτελικός (04/09, 18:30) είναι ανάμεσα στην ιταλική ομάδα και τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου. Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες των δύο ομάδων για το προσεχές, πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι.

Αρμάνι Μιλάνο: Μπέρνελ, Κόουλ, Ράιτ, Ντιόπ, Τόνουτ, Στογιάνοβιτς, Φλακαντόρι, Χολ, Μάθιους, Πίτερς, Μπούκερ, Ακέλε

Ερυθρός Αστέρας: Μότλεϊ, Τζόουνς, Βάιλερ-Μπαμπ, Μπάτλερ, Κάρτερ, Ιζούντου, Μπόλντγουϊν, Μεντάρεβιτς, Μπιέλιτς, Νουόρα, Οτζελέγε, Κράμερ