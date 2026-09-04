CRETE IBT 2026: Οι δωδεκάδες του Αρμάνι - Ερυθρός Αστέρας
Για μία ακόμη χρονιά, διεξάγεται το IBT CRETE στο Ηράκλειο. Ένα φιλικό τουρνουά, όπου φέτος συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.
Ο πρώτος ημιτελικός (04/09, 18:30) είναι ανάμεσα στην ιταλική ομάδα και τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου. Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες των δύο ομάδων για το προσεχές, πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι.
Αρμάνι Μιλάνο: Μπέρνελ, Κόουλ, Ράιτ, Ντιόπ, Τόνουτ, Στογιάνοβιτς, Φλακαντόρι, Χολ, Μάθιους, Πίτερς, Μπούκερ, Ακέλε
Ερυθρός Αστέρας: Μότλεϊ, Τζόουνς, Βάιλερ-Μπαμπ, Μπάτλερ, Κάρτερ, Ιζούντου, Μπόλντγουϊν, Μεντάρεβιτς, Μπιέλιτς, Νουόρα, Οτζελέγε, Κράμερ
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