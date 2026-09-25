Η ενίσχυση του Πανιωνίου συνεχίζεται με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την απόκτηση του Σέρβου ακραίου, Νίκολα Μιγιαΐλοβιτς.

Ο Πανιώνιος εκτός από τις γυναίκες δείχνει να έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη και στους άνδρες αν κρίνουμε από τις κινήσεις που κάνει. Οι «κυανέρυθροι» συνεχίζουν την ενίσχυσή τους με τελευταία τους κίνηση να είναι η απόκτηση του Σέρβου ακραίου, Νίκολα Μιγιαΐλοβιτς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον Νίκολα Μιγιαΐλοβιτς. Ο Σέρβος διεθνής είναι γεννημένος στις 08/08/1989 ύψος 1.91μ και αγωνίζεται στη θέση του ακραίου.

Διαθέτει πολύ μεγάλη αγωνιστική εμπειρία ενώ ξεκίνησε την καριέρα του το 2008 από την Παρτιζάν. Εχει συμμετοχές σε Γερμανία και Γαλλία ενώ από το 2020 μέχρι το 2022 φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακου. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για έναν χρόνο στην ιταλική Τόνο Καλίπο Καλάμπρια και στη τουρκική Γαλατασαράι ενώ από το 2024 μέχρι και πέρυσι, τη σεζόν 2025/26 έγινε και πάλι κάτοικος Ελλάδας, αφού αγωνίστηκε στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου».