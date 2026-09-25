Το ChatGPT απεφάνθη πόσο δύσκολη ήταν η απόκρουση του Τζολάκη στην κεφαλιά του Λούκιτς, λίγο πριν το... buzzer beater του Δουβίκα.

Η πρεμιέρα της Ελλάδας στη League A του Nations League ήταν ιδανική, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επικρατεί 2-1 εκτός έδρας της Σερβίας με μεγάλη ανατροπή, χάρη στις γκολάρες των Τζόλη και Δουβίκα. Ωστόσο, λίγο πριν το buzzer beater του επιθετικού της Κόμο, ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε φροντίσει να κρατήσει το 1-1 αποκρούοντας με το πόδι την κεφαλιά του Λούκιτς, δευτερόλεπτα μετά το σουτ του Γιόβελιτς στο δοκάρι.

Μία επέμβαση που έμοιαζε ανορθόδοξη στο μάτι αλλά ήταν 100% αποτελεσματική, με τον Κέρβερο της Χαλ να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δίνοντας συνέχεια στα όσα φοβερά κάνει στην Premier League με τις Τίγρεις. Για να αντιληφθεί δε κανείς τη δυσκολία της απόκρουσης, κάναμε τη σχετική ερώτηση στο ChatGPT! Η ΑΙ απεφάνθη ότι η επέμβαση του Έλληνα γκολκίπερ είναι πολύ δύσκολη λόγω των εξής παραγόντων:

Η εκτέλεση γίνεται από πολύ μικρή απόσταση: Ο τερματοφύλακας δεν έχει χρόνο να περιμένει, να διαβάσει πλήρως την τροχιά και μετά να αντιδράσει.

Ο τερματοφύλακας δεν έχει χρόνο να περιμένει, να διαβάσει πλήρως την τροχιά και μετά να αντιδράσει. Έχει παίκτες ακριβώς μπροστά του: Επιθετικός και αμυντικός κινούνται στη γραμμή της μπάλας, άρα το οπτικό πεδίο δεν είναι καθαρό.

Επιθετικός και αμυντικός κινούνται στη γραμμή της μπάλας, άρα το οπτικό πεδίο δεν είναι καθαρό. Η μπάλα έρχεται μέσα στη «ζώνη πανικού» της μικρής περιοχής: Σε τέτοιες φάσεις δεν υπάρχει ουσιαστικά χρόνος για κανονική μετατόπιση. Η επέμβαση πρέπει να γίνει σχεδόν ενστικτωδώς.

Σε τέτοιες φάσεις δεν υπάρχει ουσιαστικά χρόνος για κανονική μετατόπιση. Η επέμβαση πρέπει να γίνει σχεδόν ενστικτωδώς. Το positioning του είναι πολύ καλό: Αυτό ίσως κάνει την απόκρουση να φαίνεται ευκολότερη απ' όσο είναι. Δεν βρίσκεται κολλημένος στη γραμμή, αλλά έχει πάρει θέση που του επιτρέπει να μικρύνει τον διαθέσιμο χώρο.

Αυτό ίσως κάνει την απόκρουση να φαίνεται ευκολότερη απ' όσο είναι. Δεν βρίσκεται κολλημένος στη γραμμή, αλλά έχει πάρει θέση που του επιτρέπει να μικρύνει τον διαθέσιμο χώρο. Δ εν προλαβαίνει ουσιαστικά να κάνει κανονικό dive-set-dive: Η αντίδραση γίνεται μέσα σε ελάχιστα καρέ. Πρόκειται περισσότερο για reaction/block save.

Η τεχνητή νοημοσύνη βαθμολογεί την επέμβαση με 8/10, εξηγώντας ότι δεν πηγαίνει πιο πάνω λόγω του ότι η σωστή τοποθέτηση του Τζολάκη έχει κάνει ένα μέρος της δουλειάς, με τον άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού να λύνει εξαρχής ένα μέρος του προβλήματος με το να βρεθεί ακριβώς εκεί που πρέπει για να υποδεχτεί με τις καλύτερες πιθανότητες την κεφαλιά.

Αναφορικά με τους αριθμούς της φάσης, η απόσταση του παίκτη με τον τερματοφύλακα υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα 4,2 μέτρα, με τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο 24χρονος πορτιέρο να είναι περίπου δύο δέκατα του δευτερολέπτου - με την μπάλα να ταξιδεύει στον αέρα με ταχύτητα 70-75 χιλιομέτρων την ώρα. Όλα αυτά με βάση το υλικό της τηλεοπτικής λήψης, η οποία επιτρέπει να βγουν συμπεράσματα για το επίπεδο της δυσκολίας της εξαιρετικής επέμβασης του Τζολάκη, που κράτησε τη Γαλανόλευκη ζωντανή, πριν αναλάβουν δράση οι Μιχαηλίδης, Τσιμίκας και Δουβίκας!