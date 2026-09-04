Μπατίστ στο Gazzetta: «Ο Ομπράντοβιτς έχει μεγαλύτερο κίνητρο από το παρελθόν!»

Ο «θρύλος» της Euroleague σαν παίκτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και νυν συνεργάτης του «Ζοτς», μιλάει στο Gazzetta γις τις διαφορές που συνάντησε στην 2η θητεία θητεία του στον «επτάστερο.

Photo credit: Χρήστος Ζωίδης

Το 2003 ήρθε σαν επιλογή ρίσκο, μετά από την πρώτη και τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ (Μέμφις Γκρίζλις) και το 2014 σταμάτησε το μπάσκετ, ως ένας από τους Αμερικανούς ψηλούς με την μεγαλύτερη επίδραση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

H πολλή σημαντική συνεισφορά του σε τρεις τίτλους της Euroleague (2007, 2009 & 2011), τα συνολικά 16 εγχώρια τρόπαια που κατέκτησε με την «πράσινη» φανέλα (9 πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ελλάδας) και η διάκριση του πολυτιμότερου παίκτη σε δύο τελικούς, αλλά και στην κανονική περίοδο του 2010, τα λένε όλα για την τεράστια προσφορά του.

Ο λόγος για τον Μάικ Μπατίστ, που μετά από 12 χρόνια (2014-2026) προϋπηρεσία στους πάγκους έξι ομάδων του ΝΒΑ ως assistant-coach, συμφώνησε το καλοκαίρι να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του και να πλαισιώσει ως ο στενότερος συνεργάτης, στον προπονητή, ο οποίος σφράγισε την καριέρα του μέσα στα παρκέ.

Το Gazzetta συνάντησε τον “Big Mike” στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας συνεργασίας της Euroleague με την Allwyn (νέος betting partner της διοργάνωσης) και αρχικά τον ρώτησε για τις διαφορές που βλέπει στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς της πρώτης θητείας του στο «τριφύλλι» και στον “Ζοτς” της νέας εποχής.

«Το μπάσκετ είναι σίγουρα διαφορετικό, αλλά εκείνος έχει σαφώς μεγαλύτερο κίνητρο, χωρίς να λέω ότι δεν το είχε στο παρελθόν! Νομίζω ότι οι παίκτες που έχουμε αλλά και τα στελέχη που δουλεύουν γύρω του τον κάνουν να νιώθει χαρούμενο και να έχει τεράστιο κίνητρο. Εμείς απλά πρέπει να κάνουμε σωστά την δουλειά μας και να προσφέρουμε το υψηλότερο δυνατό των γνώσεών μας στην νέα προσπάθεια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους παίκτες, αλλά σε όλο το επιτελείο!», μας είπε αρχικά ο 48χρονος Καλιφορνέζος βετεράνος ψηλός, πριν αναφερθεί στις διαφορές που χαρακτηρίζουν τον Παναθηναϊκό, που ήξερε ως παίκτης και τον οργανισμό, που συνάντησε το καλοκαίρι, οπότε και εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

«Η εγκατάσταση του ΟΑΚΑ και το πως έχει διαμορφωθεί και ανακαινιστεί δείχνει τον δρόμο για την νέα εποχή! Έχουμε δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις και συνθήκες για τους παίκτες, ώστε να μην τους λείπει τίποτε και να σκέφτονται μόνο το μπάσκετ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ούτε κανένας αντιπερισπασμός. Έχουν στην διάθεσή τους υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για να προπονηθούν, να σηκώσουν τα βάρη τους, υπάρχει το glass floor αλλά και ένα VIP Loung, όπου πριν την προπόνηση τρώνε όλοι μαζί πρωινό και μετά απ' αυτήν μεσημεριανό, ώστε να περνούν χρόνο μαζί! Αυτά είναι τα τεράστια πλεονεκτήματα σε σχέση με το παρελθόν. Το ΟΑΚΑ πλησιάζει πολύ στο επίπεδο των γηπέδων του ΝΒΑ και επειδή οι ανακαινίσεις συνεχίζονται, ανυπομονώ να δω το τελικό αποτέλεσμα!», κατέληξε ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού αλλά και του ελληνικού μπάσκετ.

