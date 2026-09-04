Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε τα «clicks» από την πρώτη φιλική αναμέτρηση των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Άτυχος στάθηκε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας καθώς όπως έγινε γνωστό ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση και μπήκε και εκείνος στη λίστα των τραυματιών μετά τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν.

Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν κυρίως με τους παίκτες οι οποίοι βοήθησαν αρκετά στην προετοιμασία της ομάδας τις τελευταίες ημέρες καθώς υπήρχαν εννέα απουσίες, μεταξύ των οποίων και οι διεθνείς. Συγκεκριμένα δεν αγωνίστηκαν οι Σλουκας, Λεσόρ, Ναν, Χειζ-Ντέιβις, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Μήτογλου και Χουάντσο όπερ και σημαίνει ότι δεν μπορούσε, εκ των πραγμάτων, να βγει το οποιοδήποτε συμπέρασμα.

Για την... ιστορία το Μαρούσι επικράτησε με 97-86 αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε καμία σημασία καθώς ήταν ένα απλό «ξεμούδιασμα» από τις τελευταίες προπονήσεις.

Φυσικά την παράσταση έκλεψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος κάθισε και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού ύστερα από 14 χρόνια.