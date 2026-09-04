Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Together We Fly»
Το «Together We Fly» συνεχίζει να ταξιδεύει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στις πόλεις της Ευρώπης για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα! Οι επόμενοι σταθμοί θα είναι το Κάουνας της Λιθουανίας (28/09) και η Μπολόνια της Ιταλίας (30/09).
Το πακέτο περιλαμβάνει και τα δύο ταξίδια με πτήσεις τσάρτερ και αφορά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όπου η ομάδα του λιμανιού θα αγωνιστεί με τη Ζάλγκιρις στις 29/09 και με τη Βίρτους στις 01/10.
Η επιστροφή των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί μαζί με την αποστολή της ομάδας στις 02/10.
🏀 Δύο πόλεις, δύο μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες. Ένα ταξίδι που δεν γίνεται να χάσεις!
✈️ Το Together We Fly συνεχίζεται και αυτή τη φορά μας ταξιδεύει σε Κάουνας και Μπολόνια, μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού, για την πρώτη διπλή αγωνιστική της EuroLeague! 🔴⚪
🎟️ Κλείσε τη… pic.twitter.com/p8uOGjcodu— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2026
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