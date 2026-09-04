Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Together We Fly» με πτήσεις για τους φιλάθλους των Πειραιωτών σε Κάουνας και Μπολόνια.

Το «Together We Fly» συνεχίζει να ταξιδεύει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στις πόλεις της Ευρώπης για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα! Οι επόμενοι σταθμοί θα είναι το Κάουνας της Λιθουανίας (28/09) και η Μπολόνια της Ιταλίας (30/09).

Το πακέτο περιλαμβάνει και τα δύο ταξίδια με πτήσεις τσάρτερ και αφορά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όπου η ομάδα του λιμανιού θα αγωνιστεί με τη Ζάλγκιρις στις 29/09 και με τη Βίρτους στις 01/10.

Η επιστροφή των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί μαζί με την αποστολή της ομάδας στις 02/10.