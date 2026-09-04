Φουρνιέ: «Στην Ευρώπη ο μισθός θεωρείται κάτι πιο ιδιωτικό, οφείλεται στην κουλτούρα»

Ο Εβάν Φουρνιέ τοποθετήθηκε μέσω των social media αναφορικά με το θέμα που έθεσε ο Μπράξτον Κι για τους μισθούς στη EuroLeague.

Την άποψη του για τους μισθούς στη EuroLeague εξέφρασε μέσω των social media ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ! Ο γκαρντ τον Πειραιωτών απάντησε επί της ουσίας στο ζήτημα που έθεσε ο Μπράξτον Κι.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, ο 34χρονος αστέρας υποστήριξε πως έχει να κάνει εν πολλοίς με τη διαφορετική κουλτούρα που διέπει την Ευρώπη συγκριτικά με τις ΗΠΑ, καταλήγοντας στο να συμφωνήσει ωστόσο με τον αθλητή της Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος του θέματος είναι πολιτισμικό. Οι Αμερικανοί τείνουν να είναι πολύ πιο ανοιχτοί όσον αφορά τους μισθούς και τα χρήματα γενικά, ενώ στην Ευρώπη αυτό θεωρείται παραδοσιακά ως κάτι πιο ιδιωτικό. Η σχέση με τα χρήματα και το να μιλάει κανείς γι’ αυτά δημόσια είναι απλά διαφορετική.

Για παράδειγμα, το να μιλάς για χρήματα στη Γαλλία θεωρείται ταμπού. Παρ’ όλα αυτά, έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά την αγορά. Μεγαλύτερη διαφάνεια θα έδινε στους παίκτες μια πολύ πιο σαφή εικόνα της πραγματικής τους αξίας. Είναι δύσκολο να γνωρίζεις την πραγματική σου αξία όταν δεν ξέρεις ακριβώς πόσα πληρώνει η αγορά».

Η ανάρτησή του: