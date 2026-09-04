Φουρνιέ για Γουόκαπ: «Ας μην είμαστε αγενείς ή να υποτιμάμε την προσφορά του»
Ο Εβάν Φουρνιέ εξέφρασε τη δική του άποψη για τον Τόμας Γουόκαπ, απαντώντας σε φίλαθλο του Ολυμπιακού στα social media! Η «διαμάχη» του Αμερικανού γκαρντ με τους ερυθρόλευκους έχει προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών στις τάξεις των οπαδών των Πειραιωτών και ο Γάλλος σταρ έσπευσε να κατευνάσει τα... πνεύματα.
Μια μεγάλη μερίδα των οπαδών του συλλόγου εξαπολύει πυρά κατά του Τεξανού αθλητή και κάτι παρόμοιο συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση, με τον Φουρνιέ να μη μένει αμέτοχος.
Ο 34χρονος διεθνής με τους «Τρικολόρ» απάντησε σε οπαδό της ομάδας του λιμανιού, γράφοντας: «Δεν χρειάζεται να μιλάς έτσι για τον Τόμας, φίλε μου. Μπορείς να είσαι θυμωμένος/απογοητευμένος αλλά ας μην είμαστε αγενείς ή να υποτιμάμε τη συνεισφορά του στην ομάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, φίλε».
No need to talk about Thomas like that my guy. You can be angry/disappointed but lets not be disrespectful or downplay his contribution to the team for the past 5 years bro— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 4, 2026
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