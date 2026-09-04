Γιαμπουσέλε: «Το να γυρίζω στην Ευρώπη και να έχω τον Ζοτς είναι ξεχωριστό»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του Allwyn Game Time για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τη γαλλική «παροικία» του Παναθηναϊκού και έστειλε μήνυμα στους φίλους του Τριφυλλιού.

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης από τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του Allwyn Game Time! Ο Γάλλος σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε εκτενώς για τους Πράσινους και τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, δήλωσε πως ανυπομονεί να αγωνιστεί δίπλα στους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τζέριαν Γκραντ και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Τριφυλλιού.

Ο 31χρονος Γάλλος διεθνής και άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε ακόμα για το NBA, αποκάλυψε τι συζήτησε με τον Ζοτς και τη συμβολή που είχε ο Σέρβος τεχνικός για τον ερχομό του στην Ελλάδα και έκανε ειδική μνεία στην ατμόσφαιρα του «Τ-Center» και στην αγάπη που έχει -ήδη- εισπράξει από τους οπαδούς της ομάδας.

Αναφέρθηκε στο γαλλικό... παρεάκι με τους Φρανσίσκο, Λεσόρ και Φαλ, αποκάλυψε τη σημασία του Νο 28 στην φανέλα του και υπογράμμισε πως το μαχητικό πνεύμα που τον διέπει, το οφείλει στον πατέρα του.