Δείτε την παρακάμερα από τη φιλική αναμέτρηση του Αμαρουσίου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, αντιμετωπίζοντας το Μαρούσι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά».

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε με 97-86, με τους «πράσινους» να έχουν αρκετές απουσίες. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανάρτησης στα social media, ανέβασε την παρακάμερα του αγώνα, όπου μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν τα πλάνα των Διαμαντίδη, Ομπράντοβιτς και Μπατίστ που επέστρεψαν στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Δείτε την παρακάμερα: