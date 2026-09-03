Ολυμπιακός: Σε ρυθμούς «CRETE IBT» οι Πειραιώτες
Σε... ρυθμούς Ηρακλείου ο Ολυμπιακός! Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (04/09, 21:00), ενώ τρεις ώρες νωρίτερα, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας θα τεθούν αντιμέτωπες στον πρώτο ημιτελικό (04/09, 18:30). Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (06/09) με το παιχνίδι της τρίτης θέσης (18:00) και τον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 20:30.
Εκτός για τους ερυθρόλευκους οι Κώστας Παπανικολάου εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας και οι Πειραιώτες διαπραγματεύονται με την ΑΕΚ για την αποδέσμευσή του. Οι υπόλοιποι διεθνείς θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και θα ταξιδέψουν για το τουρνουά της Κρήτης.
Οι Πρωταθλητές Ευρώπης θα δώσουν -ουσιαστικά- τα πρώτα τους δυνατά «crash tests» ενόψει της νέας απαιτητικής χρονιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη.
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