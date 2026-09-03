Ο Ερυθρός Αστέρας κινείται σε ρυθμούς «CRETE IBT» αλλά δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τσίμα Μονέκε, του οποίου το διαβατήριο έχει λήξει και δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει.

Χωρίς τον Τσίμα Μονέκε στο Ηράκλειο της Κρήτης για το «CRETE IBT» ο Ερυθρός Αστέρας! Ο Νιγηριανός αθλητής δεν έχει ανανεώσει το διαβατήριό του που έχει λήξει και δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει.

Η ομάδα του Βελιγραδίου θα συμμετάσχει στο τουρνουά μαζί με τους Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνο. Ο Ίμπον Ναβάρο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Στέφαν Μιλγένοβιτς και Νίκολα Τζούρισιτς, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το διαβατήριό του όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Σερβία.

Η Crvena Zvezda θα αγωνιστεί με την Αρμάνι Μιλάνο την Παρασκευή (04/09, 18:30) στον πρώτο ημιτελικό με τον δεύτερο ημιτελικό να πραγματοποιείται την ίδια μέρα στις 21:00 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.

Την Κυριακή (06/09) θα λάβουν χώρα ο Μικρός Τελικός στις 18:00 και ο Μεγάλος Τελικός στις 20:30.