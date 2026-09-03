Οι Μπράιαν Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό στο «CRETE IBT» που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο (04-06/09).

Ο Ολυμπιακός δίνει τα πρώτα του δυνατά φιλικά στο «CRETE IBT», που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης (04-06/09). Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη διάρκεια του τριημέρου θα είναι οι Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας.

Οι δύο πρώην ερυθρόλευκοι που ενισχύουν εδώ και μέρες την προετοιμασία των Πειραιωτών θα είναι και πάλι παρόντες για τους Πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι μπαίνουν σιγά-σιγά στους ρυθμούς της νέας απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο σύλλογος του λιμανιού θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (04/09, 21:00), ενώ τρεις ώρες νωρίτερα, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας θα τεθούν αντιμέτωπες στον πρώτο ημιτελικό (04/09, 18:30). Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (06/09) με το παιχνίδι της τρίτης θέσης (18:00) και τον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 20:30.

Εκτός για τους ερυθρόλευκους οι Κώστας Παπανικολάου εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας και οι Πειραιώτες διαπραγματεύονται με την ΑΕΚ για την αποδέσμευσή του. Οι υπόλοιποι διεθνείς θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και θα ταξιδέψουν για το τουρνουά της Κρήτης.