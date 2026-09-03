Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα - Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο olympiacosbc.gr για την υποδοχή των διεθνών στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9) την πρώτη του προπόνηση με όλους τους παίκτες στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς οι διεθνείς ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία και έδωσαν το «παρών» στο ΣΕΦ.

Μετά το πέρας της προπόνησης η ομάδα θα μεταβεί στο αεροδρόμιο και θα ταξιδέψει στην Κρήτη για τη συμμετοχή της στο Crete IBT 2026, ενώ την αποστολή θα ακολουθήσουν και οι Τζωρτζ Πάπας και Μπράιαντ Ντάνστον, που βοηθούν στην προετοιμασία, ενώ εκτός αποστολής θα μείνει ο αρχηγός μας, Κώστας Παπανικολάου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και ξεκούρασης και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επίσης για λόγους ξεκούρασης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Σχετικά με την πρώτη προπόνηση με πλήρες ρόστερ ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε. Δυστυχώς είναι αρκετά αργά, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σήμερα που ταξιδεύουμε για την Κρήτη εμφανίζονται οι διεθνείς. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν μερικές ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν αλλά ο στόχος για την ομάδα μας παραμένει πάντα ίδιος: Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι».

Για το αν αλλάζει κάτι στην προετοιμασία το γεγονός ότι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς παίζεται πιο νωρίς από ποτέ (18 – 19 Σεπτεμβρίου το EuroLeague Super Cup) ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα. Μπαίνουμε ταχύρρυθμα ώστε να δείξουμε στους καινούργιους παίκτες πράγματα από την τακτική μας. Ελπίζουμε οι περισσότεροι να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί που είναι εδώ δέκα μέρες είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και οι άλλοι διεθνείς είναι θετικό για εμάς ότι δεν είναι τραυματίες. Πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή τραυματισμούς σε διεθνή παιχνίδια. Φυσικά υπάρχει διαφοροποίηση, μερικοί χρειάζονται λίγη περισσότερη ξεκούραση και αποθεραπεία μέσα στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για ρεπό, αλλά θα το χειριστούμε σε συνεργασία με το staff της ομάδας».

Αναφορικά με εάν είναι οξύμωρο να έχεις μια μικρότερη χρονικά προετοιμασία για μια μεγαλύτερη σεζόν ο κόουτς είπε: «Έτσι είναι, έτσι εξελίσσεται το μπάσκετ. Η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε από τα ‘’όπλα’’ που έχουν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους, είναι τώρα ένα λιγότερο. Ο λιγότερος χρόνος δυσκολεύει την χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας, δυστυχώς δεν γίνονται κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε».

Τέλος, σχετικά με το IBT Crete που θα διεξαχθεί από τις 4 ως τις 6 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένας μέρος πολύ φιλόξενο για εμάς. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το τουρνουά αυτό είναι πολύ οργανωμένο και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι συμμετέχουν τέσσερις ομάδες EuroLeague. Δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο».