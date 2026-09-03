Φενέρμπαχτσε: Γνώρισε φιλική ήττα πριν τον Ολυμπιακό
Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε την ήττα με 80-67 από την Γκεζτέπε στο τελευταίο της φιλικό επί τουρκικού εδάφους πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο τουρνουά της Κρήτης (04/09, 21:00).
Ο κόουτς Γιασικεβίτσιους δοκίμασε αρκετά νέα πρόσωπα και άνοιξε αρκετά το ροτέισον με παίκτες που πιθανότατα δεν θα έχουν τόσο ενεργό ρόλο στη νέα σεζόν. Η Γκεζτέπε ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάτι που αποδεικνύεται από την επικράτησή της στο επιμέρους σκορ όλων των δεκαλέπτων.
Τα δεκάλεπτα: 16-23, 32-40, 51-62, 67-80
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