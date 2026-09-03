Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε με 80-67 από την Γκεζτέπε στο τελευταίο της φιλικό, προτού τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο (04/09, 21:00).

Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε την ήττα με 80-67 από την Γκεζτέπε στο τελευταίο της φιλικό επί τουρκικού εδάφους πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο τουρνουά της Κρήτης (04/09, 21:00).

Ο κόουτς Γιασικεβίτσιους δοκίμασε αρκετά νέα πρόσωπα και άνοιξε αρκετά το ροτέισον με παίκτες που πιθανότατα δεν θα έχουν τόσο ενεργό ρόλο στη νέα σεζόν. Η Γκεζτέπε ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάτι που αποδεικνύεται από την επικράτησή της στο επιμέρους σκορ όλων των δεκαλέπτων.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 32-40, 51-62, 67-80