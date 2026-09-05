Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης μίλησε στο «Gazz Floor» για το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αλλά και τους «άχαστους» Φουρνιέ και Ντόρσεϊ στο φινάλε.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του τουρνουά CRETE IBT με 82-77 και πέρασε στον τελικό. Ο ρεπόρτερ του gazzetta.gr στα θέματα του μπασκετικού Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ραμαντάνης, μίλησε στο «Gazz Floor» για την εικόνα του ματς.

Στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι «ερυθρόλευκοι» και το πνεύμα νικητή που έχουν. Από την άλλη, τόνισε ότι είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, για τους νέους παίκτες.

Όσον αφορά τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, στάθηκε στην τρομερή τους ευστοχία στο τελευταίο δεκάλεπτου, με τους δύο γκαρντ να δίνουν τη νίκη στην ομάδα.