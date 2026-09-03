Ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο «CRETE IBT» (4-6/09), στο πλαίσιο των πρώτων δυνατών φιλικών αναμετρήσεων των Πειραιωτών ενόψει της νέας σεζόν στη EuroLeague. Απόντες οι Παπανικολάου και Λαρεντζάκης.

Ώρα δυνατών φιλικών... τεστ για τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο! Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (04/09, 21:00), ενώ τρεις ώρες νωρίτερα, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας θα τεθούν αντιμέτωπες στον πρώτο ημιτελικό (04/09, 18:30). Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (06/09) με το παιχνίδι της τρίτης θέσης (18:00) και τον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 20:30.

Εκτός ερυθρόλευκης αποστολής έμειναν οι Κώστας Παπανικολάου εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας και οι Πειραιώτες διαπραγματεύονται με την ΑΕΚ για την αποδέσμευσή του. Οι υπόλοιποι διεθνείς είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.