Ολυμπιακός: Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Μοντέρο
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Ο Γιαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνα και αμέσως ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού πιάνοντας δουλειά.
Ο Γιαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνατ ην Τετάρτη (02/09) για λογαριασμό του Ολυμπιακού και αμέσως έπιασε δουλειά.
Tην επόμενη μέρα από την άφιξή του ο Δομινικανός γκαρντ ενσωματώθηκε στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπου γνώρισε τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο ολοκαίνουργιο προπονητήριο του ΣΕΦ.
@Photo credits: INTIME
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