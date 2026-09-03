Ο Γιαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνα και αμέσως ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού πιάνοντας δουλειά.

Ο Γιαν Μοντέρο έφτασε στην Αθήνατ ην Τετάρτη (02/09) για λογαριασμό του Ολυμπιακού και αμέσως έπιασε δουλειά.

Tην επόμενη μέρα από την άφιξή του ο Δομινικανός γκαρντ ενσωματώθηκε στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπου γνώρισε τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο ολοκαίνουργιο προπονητήριο του ΣΕΦ.