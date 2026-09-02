Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Γιαν Μοντέρο
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του και πλέον επιστρέφουν και οι διεθνείς στην ομάδας. Ο Ζαν Μοντέρο μετά από μία ασύλληπτη σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια και τρομερές εμφανίσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, έτοιμος για μία νέα εμπειρία στην καριέρα του.
Ο 23χρονος γκαρντ που έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», το απόγευμα της Τετάρτης (02/09) και συγκεκριμένα στις 19:28, έφτασε στην Αθήνα και το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
Ο Μοντέρο θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, προκειμένου να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για πρώτη φορά.
Ο Δομινικανός ήταν ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Ευρώπης της περσινής σεζόν και πλέον θα είναι κάτοικος Πειραιά.
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