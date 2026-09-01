Ο Γιάννης Τσιμπούρης θα συμμετέχει από τη νέα σεζόν στις διοργανώσεις της Euroleague και του Eurocup, όπως έγραψε πρώτο το Gazzetta.

Στα νέα πρόσωπα (16 συνολικά) που θα διευθύνουν αγώνες της Euroleague και του Eurocup τη νέα αγωνιστική περίοδο (2026-2027) συμπεριλαμβάνεται και ο Γιάννης Τσιμπούρης, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο το ρεπορτάζ του Gazzetta. Ο Καλαματιανός ρέφερι συμμετείχε στο Preseason Clinic για τους διαιτητές της Euroleague, poy πραγματοποιήθηκε στο Βρότσλαβ της Πολωνίας με τη συμμετοχή 84 διαιτητών, που διευθύνουν τους αγώνες της σεζόν 2026-2027 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και στο EuroCup.

Ο Τσιμπούρης είναι ένας από τους 16 νέους διαιτητές που εισέρχονται στο κλαμπ των ρέφερι υψηλού επιπέδου, ενώ η ελληνική εκπροσώπηση φτάνει πλέον στους 5 διαιτητές (Ιωάννης Φούφης, Βασίλης Πιτσίλκας, Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Τηγάνης και Γιάννης Τσιμπούρης).

«Η εναρκτήρια συνεδρία περιελάμβανε ομιλίες από τον Πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τσους Μπουένο (ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά), και τον Διευθυντή Διαιτησίας, Ντάνιελ Ιεροθουέλο, ο οποίος ηγήθηκε του σεμιναρίου για τέταρτη φορά.

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, παρόντες ήταν επίσης ο πρώην Ανώτερος Διευθυντής και Επόπτης Σκάουτινγκ & Στελέχωσης Διαιτητών, Κώστας Ρήγας, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Πέδρο Μαρτίνεθ, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague, Σέρτζιο Σκαριόλο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Γκόραν Σάσιτς, η αθλητική ψυχολόγος διαιτητών, Μαρ Ροβίρα και ο προπονητής φυσικής κατάστασης διαιτητών, Τζιανλούκα Ματζοντσίνι» ανέφερε η ανακοίνωση της Euroleague Basketball.

Και καταλήγει: «Στο διάστημα των τεσσάρων ημερών, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και τεστ γνώσεων κανονισμών, ενώ ενημερώθηκαν για στατιστικά στοιχεία και αλλαγές στους κανονισμούς του συστήματος IRS. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης παρουσίαση από τον Κώστα Ρήγα, συνεδρία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ και ομιλία από τον πρώην παίκτη της EuroLeague, Μπόστιαν Νάχμπαρ».