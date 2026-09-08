Σε ένα συναρπαστικό ματς, η Σοσιεδάδ των δέκα παικτών επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Έλτσε.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πήρε η Σοσιεδάδ, που παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 64ο λεπτό, επιβλήθηκε 3-2 της Έλτσε στο τέλος. Οι Τσούρι-Ούρντιν φάνηκαν να καθαρίζουν το ματς με τα τέρματα των Οτσιένγκ (11') και Ερέρα (31'), εντούτοις Λεμάρ (67') και Νίνιο (74') επανέφεραν την ισορροπία μετά την κόκκινη κάρτα στον Μαρτίν. Εντέλει, ένα εξαιρετικό τελείωμα του Σούτσιτς στο 90', χάρισε στους επτάψυχους Βάσκους το διπλό.

Νωρίτερα, Χετάφε και Θέλτα έμειναν στο 1-1 και παράλληλα στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης με κοντινή προσπάθεια του Σατριάνο, ωστόσο οι Γαλιθιάνοι απέφυγαν την ήττα χάρη σε ωραία κεφαλιά του Στάρφελτ στο 57'. Το 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τους Μαδριλένους να παίζουν με δέκα από το 67' λόγω αποβολής του Ρομέρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.