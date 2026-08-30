Ο Γιάννης Τσιμπούρης σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta θα διευθύνει από τη νέα χρονιά αγώνες της Euroleague και του Eurocup και ο Ηλίας Καρπάνος του Basketball Champions League.

Ισχυρή εκπροσώπηση θα έχει η ελληνική διαιτησία τη νέα σεζόν στη Euroleague και το Basketball Champions League, γεγονός που αποτελεί επιβράβευση για την πρόοδο των Ελλήνων διαιτητών, για την οποία η ΚΕΔ έχει εκπονήσει ένα πλάνο με «σφιχτό» αριθμό 40 διαιτητών όπως αποκάλυψε το Gazzetta που θα κληθούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της Stoiximan GBL τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Τσιμπούρης σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta είναι πλέον μέλος της Euroleague και θα διευθύνει αναμετρήσεις τόσο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όσο και του Eurocup.

Ο διαιτητής από την Καλαμάτα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ρέφερι της Stoiximan GBL και με την συμμετοχή του στη Euroleague, αυξάνει τον αριθμό των «γκρι» που διευθύνουν αναμετρήσεις του υψηλότερου συλλογικού επιπέδου, καθώς από τέσσερις που ήταν ως τώρα (Ιωάννης Φούφης, Βασίλης Πιτσίλκας, Βάσω Τσαρούχα και Γιάννης Τηγάνης) έγιναν πέντε με τον Τσιμπούρη.

Η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση της διαιτησίας μεγαλώνει με την παρουσία ενός ακόμη νέου και ταλαντούχου ρέφερι, του Ηλία Καρπάνου. Ο διαιτητής από την Πάτρα θα διευθύνει αναμετρήσεις του Basketball Champions League και θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες Γιώργο Πουρσανίδη και Τζανή Αγραφιώτη.

Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πυρήνα οκτώ διεθνών διαιτητών υψηλού επιπέδου που θα συμμετέχουν στις κορυφαίες διασυλλογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αποτελούν δικαίωση της δουλειάς του Έλληνα ρέφερι.

Ο στόχος είναι τα επόμενα χρόνια μέσα από το πλάνο δουλειάς και εκπαίδευσης των διαιτητών να αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των ρέφερι που θα διευθύνουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις.