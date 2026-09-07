Με τον Μανδά να έχει εξαιρετική παρουσία, η Λάτσιο με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Ουντινέζε εκτός και βρέθηκε στην κορυφή της Serie A μαζί με Ίντερ και Ρόμα.

Η Λάτσιο έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 2-1 της Ουντινέζε στο «Φρίουλι», διατηρώντας έτσι το απόλυτο των νικών στη φετινή Serie A. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με ευκαιρίες εκατέρωθεν. Ο τερματοφύλακας της Ουντινέζε, Μαντούκα Οκόγιε, πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση σε εκτέλεση φάουλ του Ματία Τζακάνι, ενώ ο Χρήστος Μανδάς χρειάστηκε να επέμβει σωτήρια σε τρεις περιπτώσεις, στις προσπάθειες των Ντέιβις και Καμαρά.

Ο Κάρλστρομ άνοιξε το σκορ μόλις τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Ντέιβις και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Η Λάτσιο, όμως, δεν άργησε να αντιδράσει. Στο 75ο λεπτό έφερε το ματς στα ίσα, όταν ο Τζακάνι τροφοδότησε τον Φρατέζι, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο διεθνής Ιταλός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας τη θέση του στον Γκούντμουντσον. Ο Ισλανδός, ωστόσο, χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Στο 88ο λεπτό, με ψύχραιμο τελείωμα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή της Λάτσιο, χαρίζοντάς της ένα πολύτιμο «διπλό».

Νωρίτερα, η Κάλιαρι επιβλήθηκε 1-0 της Λέτσε εντός έδρας και πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή της νίκη στη Serie A. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 29ο λεπτό, όταν ο Μαλντίνι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φατζίνι. Οι Σαρδηνοί είχαν ευκαιρίες και για δεύτερο τέρμα, όμως δεν κατάφεραν να τις εκμεταλλευτούν, δίχως βέβαια αυτό να τους χαλάσει ιδιαίτερα, καθώς ανέβηκαν όπως και να 'χει στους έξι βαθμούς.