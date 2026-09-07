Ελλάς Σύρου: «Ο αγώνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αλλοιώθηκε από τον διαιτητή, του ζητάμε να αυτοεξαιρεθεί»

Η Ελλάς Σύρου με ανακοίνωσή της εξέφρασε παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Μπακογιάννη έκανε λόγω για αλλοίωση αποτελέσματος του ματς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ζήτησε από τον συγκεκριμένο διαιτητή να αυτοεξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της.

Ο αγώνας της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς έληξε με 2-2 με τους Συριανούς να κάνουν λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ομάδα της Σύρου έχει ως εξής: «Η σημερινή αναμέτρηση της ομάδας μας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αλλοιώθηκε σοβαρά από μια σειρά καταφανώς λανθασμένων διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες διαμόρφωσαν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα.

Πιο καθοριστική ήταν η φάση των τελευταίων λεπτών του αγώνα, όπου δεν δόθηκε καταφανέστατο πέναλτι σε ανατροπή του Κουτσουδάκη εντός της περιοχής, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μπακογιάννης προκάλεσε τη νοημοσύνη των φιλάθλων μας, αποβάλλοντας τον ποδοσφαιριστή μας.

Στηρίζουμε έμπρακτα και αναγνωρίζουμε κάθε προσπάθεια της διοργανώτριας αρχής για την αναβάθμιση και την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, ωστόσο είναι σαφές πως με διαιτησίες όπως η σημερινή, οποιοδήποτε όραμα αναβάθμισης ακυρώνεται στην πράξη.

Με πλήρη σεβασμό στα θεσμικά όργανα, αλλά και με αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση να προστατεύσουμε τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών μας και τους κόπους της διοίκησης, ζητούμε από τον κ. Μπακογιάννη να αυτοεξαιρεθεί από τις μελλοντικές αναμετρήσεις της Ελλάς Σύρου».