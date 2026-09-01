Κούβαρης στο Gazz Floor: «Δεν έχει καμία ανάμειξη ο Παναθηναϊκός στην ελληνοποίηση του Φαλ»

Ο Γιώργος Κούβαρης αναφέρθηκε στο «Gazz Floor» στο θέμα της ελληνοποίησης του Μουστάφα Φαλ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή.

Την Τρίτη 01/09 δόθηκε το πρώτο τζάμπολ του «Gazz Floor» ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς όπου συζητήθηκε μεταξύ πολλών άλλων και το θέμα του Μουστάφα Φαλ.

Ο ρεπόρτερ του Gazzetta στα θέμα του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε σχετικά για το θέμα του Γάλλου σέντερ ξεκαθαρίζοντας ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν την παραμικρή ανάμειξη με αυτό το θέμα.

«Δεν ασχολείται καθόλου ο Παναθηναϊκός. Κυριολεκτικά καθόλου. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την βεβαίωση από τον ίδιο τον παίκτη ότι θα λάβει το ελληνικό διαβατήριο και ήταν και ένας από τους λόγους που προχώρησε στην απόκτησή του. Όχι βέβαια ότι δεν έκανε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, φυσικά και έκανε. Όμως απο εκεί και πέρα και σε ότι έχει να κάνει με την ελληνοποίησή του και το διαβατήριό του, ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται καθόλου» ανέφερε χαρακτηριστικά και υπενθύμισε ότι αποτελεί πάγια θέση του Παναθηναϊκού να μην κάνει ελληνοποιήσεις ως ομάδα φέρνοντας το παράδειγμα του Τζέριαν Γκραντ.

«Πέρυσι υπενθυμίζω είχε προταθεί να γίνει Έλληνας ο Τζέριαν Γκραντ και να παίξει στην Εθνική Ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε. Όχι δεν θα γίνει Έλληνας θα συνεχίζει να αγωνίζεται ως Αμερικανός»