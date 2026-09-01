Ο Μουστάφα Φαλ φαίνεται ότι μετράει ήδη αντίστροφα για την έναρξη της σεζόν με σχετική του ανάρτηση στα social media.

Την ώρα που το θέμα της ελληνοποίησης του Μουστάφα Φαλ έχει «κεντρίσει» την επικαιρότητα μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Ο Γάλλος σέντερ ανέφερε στην media day του Παναθηναϊκού ότι ακόμα δεν έχει κάποιο νεότερο αλλά όπως φαίνεται το μόνο που τον νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι το μπάσκετ και η επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά και την δύσκολη χρονιά που πέρασε με τον τραυματισμό του.

Με σχετική ανάρτηση στο Instagram, ο υψηλόσωμος παίκτης του Παναθηναϊκού έγραψε χαρακτηριστικά: «Δουλειά σε εξέλιξη» έχοντας δίπλα μια φορτισμένη μπαταρία!