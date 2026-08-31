Ο Κροάτης ρέφερι Σρέτεν Ράντοβιτς εξελέγη νέος πρόεδρος της UEBO, όμως σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta αποχώρησε από τη θέση επειδή επιθυμούσε η προεδρία να είναι έμμισθη, παραμένει ακέφαλη η Ένωση Διαιτητών της EuroLeague – Πόσοι Έλληνες ρέφερι τον ψήφισαν

Με το εντυπωσιακό ποσοστό 90% εξελέγη, στο περιθώριο του Σεμιναρίου Διαιτησίας της Euroleague, ο Σρέτεν Ράντοβιτς νέος πρόεδρος των διαιτητών της UEBO, διαδεχόμενος τον Σάσα Πουκλ! Ωστόσο, η εκλογή του δεν έμελλε να έχει διάρκεια, καθώς ο Κροάτης ρέφερι σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta αποφάσισε να παραιτηθεί, έχοντας διαφωνήσει με το καθεστώς αμοιβής της συγκεκριμένης θέσης, την ίδια στιγμή που παραμένει ακόμη ανοικτό το θέμα της διαφωνίας προπονητών και διαιτητών για το head coach's challenge.

Η Ένωση Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Euroleague (Union of Euroleague Basketball Officials – UEBO) ιδρύθηκε το 2018 με στόχο την εκπροσώπηση των διαιτητών των διοργανώσεων της Euroleague και του EuroCup. Μέχρι σήμερα, η θέση του προέδρου της Ένωσης ήταν άμισθη.

Ο Σρέτεν Ράντοβιτς είχε θέσει ανοιχτά το ζήτημα της αμοιβής για τη συγκεκριμένη θέση, διαφωνώντας με τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης, Σάσα Πουκλ. Μάλιστα, η διαφωνία αυτή τον οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί!

Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που ακολούθησε, όπου τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της προεδρίας και της αμοιβής της θέσης, ο Κροάτης διαιτητής συγκέντρωσε το 70% των ψήφων. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είχε πάλι την πλειοψηφία, ο ίδιος ενημέρωσε πως δεν επιθυμεί να παραμείνει στη θέση υπό αυτές τις συνθήκες, καθώς δεν ήθελε να είναι πρόεδρος της UEBO με ποσοστό αποδοχής στο 70%.

Έτσι, η Ένωση Διαιτητών της Euroleague παραμένει για την ώρα χωρίς πρόεδρο, με τις επόμενες κινήσεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν ζυμώσεις και εξελίξεις στους κόλπους της διαιτησίας, προκειμένου να βρεθεί λύση τόσο για το πρόσωπο που θα αναλάβει την προεδρία όσο και για το κρίσιμο ζήτημα του αν η συγκεκριμένη θέση θα είναι έμμισθη ή θα παραμείνει αμισθί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, και η στάση των Ελλήνων διεθνών διαιτητών στην εκλογική διαδικασία. Από τους πέντε Έλληνες διαιτητές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία (Ιωάννης Φούφης, Νίκος Πιτσίλκας, Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Τηγάνης και Γιάννης Τσιμπούρης) οι τέσσερις ψήφισαν τον Ράντοβιτς, ενώ μόνο ένας δεν τάχθηκε υπέρ του Κροάτη ρέφερι.

Με άλλα λόγια, ο Σρέτεν Ράντοβιτς είχε την στήριξη της πλειοψηφίας των Ελλήνων συναδέλφων του, όμως το ζήτημα της αμοιβής της προεδρίας αποδείχθηκε τελικά καθοριστικό, οδηγώντας τον στην απόφαση να αποχωρήσει από τη θέση και να αφήσει ακέφαλη για την ώρα την Ένωση Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Euroleague (Union of Euroleague Basketball Officials – UEBO).