Το Gazzetta αποκαλύπτει τον λόγο που υπάρχει έντονη αντίδραση από το Σύνδεσμο Προπονητών της Euroleague σε μια πρόταση των διαιτητών για αλλαγή στους κανονισμούς.

Στα... χαρακώματα βρίσκονται οι προπονητές της Euroleague με τους διαιτητές, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, για μια αλλαγή στους κανονισμούς που έχει ενοχλήσει την Ένωση Προπονητών (EHCB) της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, υπήρξε εισήγηση για αλλαγή στους κανονισμούς και στο head coach's challenge των προπονητών με την σημείωση πως εφόσον αποτυγχάνει ένας προπονητής στο challenge να χάνει αυτόματα και ένα τάϊμ άουτ!

Μάλιστα, η λογική της συγκεκριμένης εισήγησης είχε να κάνει με το γεγονός ότι πολλές φορές υπήρχε σκοπιμότητα από την πλευρά του κόουτς, ο οποίος το έπαιρνε, άλλοτε για να δώσει οδηγίες γνωρίζοντας πως δεν είχε δίκιο και άλλοτε για να πάρουν ανάσα οι παίκτες του.

Άμεση ωστόσο ήταν η αντίδραση της Ένωση Προπονητών της Euroleague (EHCB) στην πρόταση των διαιτητών και πλέον το θέμα παραμένει ανοικτό για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Η πλευρά των προπονητών δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω, καθώς δεν θεωρεί ορθή τη συγκεκριμένη εισήγηση και αναμένεται να συζητηθεί το ζήτημα εκ νέου, προκειμένου να βρεθεί λύση.

Παρουσία Ρήγα-Πιτσίλκα το Σεμινάριο Διαιτησίας της Euroleague

Στο Βρότσλαβ της Πολωνίας πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο Διαιτησίας της Euroleague στο οποίο εκτός από τη συμμετοχή των ελλήνων διαιτητών παραβρέθηκαν ο Κώστας Ρήγας (υπερπαρατηρητής και μορφή της ευρωπαϊκής διαιτησίας) και ο υπεύθυνος της Ρωσικής Λίγκας Νίκος Πιτσίλκας.

