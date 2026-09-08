NBA: Επίσημα στους Κινγκς ο Μπεν Σίμονς
Μετά από 1.5 χρόνο, ο Μπεν Σίμονς είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Ο πολύπειρος Αυστραλός γκαρντ, ανακοινώθηκε από τους Κινγκς και θα αγωνίζεται ξανά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Ο Σίμονς είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται σε κάποια ομάδα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Το τελευταίο του παιχνίδι, ήταν στις 30 Απριλίου το 2025, στην ήττα των Κλίπερς από τους Νάγκετς με 131-115.
Ο 30χρονος είναι έτοιμος και πάλι να αγωνιστεί ξανά και να δείξει ότι μπορεί να ξεχωρίσει στο NBA, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε.
welcome to the 916, @bensimmons25 👑 pic.twitter.com/qdZ24cNIFd— Sacramento Kings (@SacramentoKings) September 8, 2026
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