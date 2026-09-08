Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στις αποφάσεις του ως προς την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Βόλο ELABET.

Για πρώτη φορά μετά την έλευσή του στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα χρίστηκε βασικός. Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα έχει τον εξής σχηματισμό για το ματς με τον Βόλο ELABET, αγώνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου μετά την εκτός έδρας νίκη των Ερυθρόλευκων επί της ΑΕΛ.

Τερματοφύλακας θα είναι ο Πόποβιτς, άμυνα με Πέντερσεν, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Τικνιζάν, στη μεσαία γραμμή οι Φίλης- Πουέρτα, επιτελικός μέσος ο Σα, Κουτσογούλας και Φορτούνης στα άκρα και ο Γκονζάλες σέντερ φορ.