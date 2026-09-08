Η ΛΑΣΚ βρέθηκε στο 41' κοντά στο γκολ στο ματς με την ΑΕΚ, με τον Μπρινιόλι με φοβερή επέμβαση να νικάει τον Λανγκ σε τετ α τετ,

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα της ΛΑΣΚ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, χάνοντας την μία μεγάλη ευκαιρία μετά την άλλη πετυχαίνοντας και μια γκολάρα με τον Μαρίν.

Οι Αυστριακοί από την πλευρά τους στο διάστημα αυτό δεν έκαναν απολύτως τίποτα πλην του 41' όταν και βρέθηκαν μια ανάσα από το να κάνουν το 1-1. Συγκεκριμένα μετά από κόντρες η μπάλα έφτασε στον Λανγκ με τον Μπρινιόλι ωστόσο με φοβερή επέμβαση να τον νικάει και να κρατάει το μηδέν.