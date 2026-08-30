Σουηδία - Γαλλία 69-84: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τους «Τρικολόρ»
Η Γαλλία επιβλήθηκε με 84-69 της Σουηδίας, απολαμβάνει τη... μοναξιά της κορυφής (7-1) στον 12ο όμιλο και επί της ουσίας έχει τσεκάρει ήδη το εισιτήριο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 στο Κατάρ. Η Σουηδία είναι ακόμα στο... κόλπο της πρόκρισης (4-4). Ο Σιλβέν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού είχε 2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Για την ομάδα του Φοτού ξεχώρισε ο σταρ του NBA, Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Σουηδία μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και μπήκε στη δεύτερη περίοδο προηγούμενη με 24-20. Προϊόντος του χρόνου η Γαλλία ισορρόπησε, «έσφιξε» την άμυνά της και βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο (38-38).
Ο αγώνας παρέμεινε ντέρμπι για τρεις περιόδους με τους Σουηδούς να διεκδικούν στα ίσα τη νίκη. Το σκορ ήταν 55-54 για τους Γάλλους στο 30'. Στο τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο, οι Τρικολόρ πάτησαν... γκάζι, παρουσίασαν στο παρκέ επιθετική πολυφωνία και «καθάρισαν» το ματς. Με επιμέρους σκορ 29-15 στην τελευταία περίοδο, το σύνολο του Φοτού πήρε διαφορά και το τελικό σκορ στον ηλεκτρονικό πίνακα ήταν 84-69.
Εκτός από τον αστέρα των Σπερς, για τους νικητές οι Ρεϊνό και Στραζέλ σημείωσαν 13 πόντους. Ο Χόρντ έκλεισε τον «χορό» των διψήφιων έχοντας 10 πόντους. Στον αντίποδα, για τους ηττημένους οι Λάρσον με 23 πόντους και Χάκανσον με 16 πόντους ήταν τα σημεία αναφοράς.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 38-38, 54-55, 69-84
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