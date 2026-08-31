Α.Σ. ΠΑΟΚ κατά Cosmote TV: «Η λέξη ντροπή μοιάζει φτωχή για να περιγράψει την αηδία»

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας την Cosmote TV για υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε πριν την έναρξη της εκπομπής των κληρώσεων για τη League Phase του Europa League.

Δριμύ κατηγορώ από τον Ερασιτέχνη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Cosmote TV σχετικά με τη μετάδοση της εκπομπής «Κλήρωση League Phase UEFA Europa League & Conference League 2026-27», με τον σύλλογο να καταδικάζει τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της έναρξής της.

Όπως ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι «ασπρόμαυροι», επρόκειτο για μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ελληνική τηλεόραση και περιμένουν μια συγγνώμη από πλευράς του καναλιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ καταγγέλλει την COSMOTE TV για το υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε στο intro της εκπομπής “Κλήρωση League Phase UEFA Europa League & Conference League 2026-27” στις 28/08/2026.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, κρατικής και ιδιωτικής.

Αν και η λέξη ντροπή μοιάζει φτωχή για να περιγράψει την αηδία που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί εδώ και τρεις ημέρες το εν λόγω τηλεοπτικό μέσο, καθώς ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί αυτό το απαράδεκτο γεγονός!

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν περιμένει τίποτα και δεν ζητάει χάρες από κανάλια που πάντοτε υπηρετούν γνωστούς αθλητικούς -και όχι μόνο- κύκλους, που τον εχθρεύονται.

Περιμένει, ωστόσο, μια συγγνώμη κι ας μην είναι ειλικρινής. Παράλληλα, αναμένει την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το όνειδος που παρουσιάστηκε με λαμπρότητα στην έναρξη της προαναφερόμενης τηλεοπτικής εκπομπής.

Τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του κανείς δεν έχει δικαίωμα να τον προσβάλλει και στη συνέχεια να σφυρίζει αδιάφορα.

Το καθείς εφ’ ω ετάχθη φαίνεται πως δεν ισχύει για εσάς, καθώς όχι απλώς ξεπεράσατε το καθήκον που σας έχει ανατεθεί στο λειτούργημα που υπηρετείτε, αλλά υπερβαίνετε κάθε όριο σεβασμού και δεοντολογίας.

Αιδώς Αργείοι…»