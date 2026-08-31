Εθνική Ανδρών: Οδηγίες και πληροφορίες για τους φιλάθλους

Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται σήμερα (31/8, 19:00 LIVE από το Gazzetta) την Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στο Telekom Center Athens, με την ΕΟΚ να βγάζει ανακοίνωση για τους φιλάθλους.

Το «Telekom Center Athens» αναμένεται να γεμίσει σήμερα (31/08) για την αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία (19:00 LIVE από το Gazzetta). Η ΕΟΚ μέσω ανακοίνωσης έδωσε οδηγίες στους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 17.00, δύο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης και θα γίνει ταυτοπροσωπία κατά την είσοδο των φιλάθλων.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν την επίσημη αγαπημένη, αλλά και να επισκεφθούν την γαλανόλευκη μπουτίκ και την Fan Zone.

Οι επίσημες μπουτίκ της Εθνικής Ομάδας θα βρίσκονται σε πέντε διαφορετικά σημεία στο γήπεδο:

στην είσοδο των VIP

στη Θύρα 25, στο Επίπεδο 4

στην Κεντρική Μπουτίκ, στο Επίπεδο 4

στο επάνω διάζωμα, μεταξύ των Θυρών 40 και 46

στο επάνω διάζωμα, μεταξύ των Θυρών 48 και 54

Αν θέλετε να πάρετε μαζί σας ένα κομμάτι της Εθνικής Ομάδας, μπορείτε να το κάνετε με μια επίσκεψη στις μπουτίκ, όπου μπορεί να βρείτε , περάστε από τις επίσημες μπουτίκ μας: Θα βρείτε αυθεντικές φανέλες και συλλεκτικά προϊόντα! Και φυσικά μπορείτε να αποκτήσετε τα προϊόντα με ένα «κλικ» από την άνεση του σπιτιού σας μέσα από το www.hellasBasketball.gr .

H Fan Zone και το Cosmote Telekom Multiverse θα σας περιμένουν στο επίπεδο 4 στη Θύρα 27. Η Cosmote Telekom σας προσκαλεί να ζήσετε μία μοναδική, fully interactive εμπειρία, όπου εσείς γίνεστε το κέντρο της μπασκετικής δράσης και όχι μόνο, με τον πρώτο φορητό διαδραστικό projector στην Ελλάδα.

Με 3D κάμερες που ανιχνεύουν με απόλυτη ακρίβεια κάθε σας κίνηση με την μπάλα και next-gen τεχνολογία που προβλέπει και ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο, ζείτε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία!

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens!»