Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέδειξε για μία ακόμη φορά τη σπουδαιότητα του, με τον Ισπανό τεχνικό να φωτογραφίζεται με φίλαθλο του Ολυμπιακού με κινητικά πρόβληματα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες (30/08) του Αστέρα στην Τρίπολη, με 0-1, χάρη στο γκολ του Ζότα Σίλβα, με τους Πειραιώτες να κάνουν το 2/2 στο πρωτάθλημα και να γεμίζουν χαρά τους φιλάθλους της ομάδας που ταξίδεψαν στην Αρκαδία για να δουν από κοντά την ομάδα τους.

Για έναν φίλο των φιλοξενούμενων βέβαια η χαρά ήταν μεγαλύτερη, καθώς είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και να φωτογραφηθεί με τον προπονητή των Ερυθρόλευκων, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικότερα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Ισπανός τεχνικός κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, όταν η μεταφράστρια της ομάδας, Μαρίνα Τσάλη, αντιλήφθηκε έναν οπαδό των Πειραιωτών με κινητική αναπηρία να ζητάει μία φωτογραφία από τον κόουτς.

Εκείνη το μετέφερε αμέσως στον Βάσκο προπονητή, ο οποίος με τη σειρά του πήγε αμέσως προς το μέρος του φιλάθλου για να του μιλήσει και να εκπληρώσει την επιθυμία του, χαρίζοντας μας ένα από τα πιο τρυφερά τετ-α-τετ στη Stoiximan Superleague.