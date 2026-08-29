Ντουμπάι: Πλήρωσε buy-out για ταλέντο από τη Σαραγόσα

Η Ντουμπάι προχώρησε στην αγορά του 15χρονου Σουμαΐλα Κεϊτά από τη Σαραγόσα.

Όπως ανακοίνωσε η Σαραγόσα, η Ντουμπάι πλήρωσε σε εκείνη buy-out για να υπογράψει τον 15χρονο Σουμαΐλα Κεϊτά.

Ο νεαρός ψηλός από το Μάλι εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην ακαδημία της Ισπανικής ομάδας, προερχόμενος από την την Ακαδημία Πάμπλο Λάσο.

Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε MVP του ισπανικού πρωταθλήματος U16 ενώ παράλληλα είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην Εθνική Ομάδα Παίδων της Αραγονίας, η οποία πέτυχε το σημαντικό επίτευγμα της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου στο CESA (Πρωτάθλημα Ισπανίας Αυτόνομων Περιφερειακών Επιλογών), που διεξήχθη στη Σαραγόσα τον Ιανουάριο.

Όπως ήταν ο φυσικό ο Κεϊτά τράβηξε επάνω του τα βλέμματα από το κορυφαίο επίπεδο, με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να κάνει την κίνηση για την απόκτηση του, δείχνοντας πως δίνει βάση στο να εντάξει στο δυναμικό της ταλέντα που αγωνίζονται στην Ευρώπη.