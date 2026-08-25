Στην αφετηρία της νέας σεζόν μπήκε και η Ντουμπάι, με τον Τσάβι Πασκουάλ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Σήκωσε μανίκια ο Καταλανός τεχνικός στην Ντουμπάι, ετοιμάζοντας την ομάδα της νέας σεζόν. Άλλωστε οι προσδοκίες είναι μεγάλες για την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, της οποίας θα ηγηθεί ο Τσάβι Πασκουάλ.

Την Τρίτη (25/08) πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στο Ντουμπάι, με 15 παίκτες να δίνουν το «παρών»., ανάμεσά τους τρεις παίκτες από την ομάδα των εφήβων.

Οι παίκτες της πρώτης ομάδας που ξεκίνησαν την προετοιμασία είναι οι: ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, Ελι Οκόμπο, Κόστα Κόντιτς, Ντέιβιον Μιντζ, Ντουέιν Μπέικον, Τζάναν Μούσα, Τζάστιν Άντερσον, Αβούντου Αμπάς, Ντάβις Μπέρτανς, Φίλιπ Πετρούσεφ και Μαμ Ζαϊτέ. Μαζί τους προπονήθηκαν ο Αμίντα Μπρίμα, καθώς και οι νεαροί Αμάτ Ντιόπ, Ίαν Λαζαρέβσκι και Μπακαρί Ντουκουρέ.

Όπως ανέφερε η ομάδα της Ντουμπάι σε επίσημη ανακοίνωση «η ομάδα θα πραγματοποιήσει τις πρώτες προπονήσεις της στο Ντουμπάι και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αττάλεια της Τουρκίας στις 2 Σεπτεμβρίου. Εκεί, η Dubai Basketball θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, προγραμματισμένες για τις 4, 6, 9 και 11 Σεπτεμβρίου.»

We’re SO back. 😤

First team practice in the books, the 2026/27 grind starts now. 🔥 pic.twitter.com/cn0Y6vwj0W August 25, 2026