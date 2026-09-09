Η Ντουμπάι BC ηττήθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ με 83-78 σε φιλικό παιχνίδι, υπό το βλέμμα του Τόμας Γουόκαπ.

Συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου η Ντουμπάι BC, με την ομάδα των Εμιράτων να δέχεται την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ με 83-78.

Ο Αβράμοβιτς σημείωσε 17 πόντους σε 21 λεπτά συμμετοχής και ο Τρέβορ Γουίλιαμς 17π, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους νικητές ξεχώρισε ο Ριντ με 17 πόντους.

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν αγωνίστηκε και παρακολούθησε τη νέα του ομάδα από την άκρη του πάγκου, ωστόσο συμμετείχε κανονικά στην προθέρμανση του αγώνα. Θυμίζουμε η Ντουμπάι θα συμμετάσχει στο EuroLeague Super Cup όπως και ο Ολυμπιακός και θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.