Ντουμπάι BC - Μπαχτσεσεχίρ 78-83: Ήττα υπό το βλέμμα του Γουόκαπ
Συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου η Ντουμπάι BC, με την ομάδα των Εμιράτων να δέχεται την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ με 83-78.
Ο Αβράμοβιτς σημείωσε 17 πόντους σε 21 λεπτά συμμετοχής και ο Τρέβορ Γουίλιαμς 17π, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους νικητές ξεχώρισε ο Ριντ με 17 πόντους.
Ο Τόμας Γουόκαπ δεν αγωνίστηκε και παρακολούθησε τη νέα του ομάδα από την άκρη του πάγκου, ωστόσο συμμετείχε κανονικά στην προθέρμανση του αγώνα. Θυμίζουμε η Ντουμπάι θα συμμετάσχει στο EuroLeague Super Cup όπως και ο Ολυμπιακός και θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.
GAME 3 PREP. 🎯 pic.twitter.com/j8qTFq8cDr— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 8, 2026
JA gets it DONE. 😮💨😮💨 pic.twitter.com/OwzqWuztFj— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 9, 2026
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