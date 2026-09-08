Γουόκαπ: Έπιασε δουλειά στην Ντουμπάι BC (vid)
Στρώθηκε αμέσως στη... δουλειά ο Τόμας Γουόκαπ με την Ντουμπάι BC! Ο 34χρονος Αμερικανός γκαρντ που -πλέον- αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της νέας του ομάδας και ξεκίνησε τις προπονήσεις με το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έπεται, στην οποία ο σύλλογος των Εμιράτων έχει πολύ υψηλές βλέψεις.
Στον επίσημο λογαριασμό της στο X, ο οργανισμός της Μέσης Αντολής δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία απεικονίζεται ο Τεξανός περιφερειακός να δουλεύει σκληρά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.
Δείτε το video:
First day in the office for Walkup. 🏋️ pic.twitter.com/FYGT4nOssv— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 8, 2026
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