Ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της Παρτίζαν πάει ως δανεικός στην Μπανταλόνα, με στόχο να «σώσει τη σεζόν» μετά από μια δύσκολη χρονιά στη Σερβία.

Η σεζόν του Τζαμπάρι Πάρκερ στην Παρτίζαν δεν κύλησε όπως περίμεναν οι Σέρβοι. Παρά την εμπειρία του από την Μπαρτσελόνα και το υψηλό συμβόλαιο των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το υψηλότερο στην ιστορία της ομάδας, ο Πάρκερ δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και η θέση του επιδεινώθηκε με την αλλαγή προπονητή, οδηγώντας τελικά στην αποχώρησή του και τον δανεισμό του στην Μπανταλόνα.

«Ειλικρινά, χρειαζόμασταν χρόνο, κανονικά, δεν ήταν εύκολη υπόθεση», παραδέχεται ο Τζιόρντι Μάρτι, General Manager της Μπανταλόνα, που εξήγησε στη «MozzartSport» πως ο Πάρκερ δόθηκε ως δανεικός στην ομάδα από την Παρτίζαν. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για δανεισμό και ο Τζαμπάρι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιό του στην Παρτίζαν».

Με την άφιξη του Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο αντί του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η θέση του στην ομάδα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, οδηγώντας στην αποχώρηση τόσο του παίκτη όσο και την αναπροσαρμογή των σχεδίων του προπονητικού επιτελείου. Παρά την πίστη της Παρτίζαν ότι η εμπειρία και η ποιότητά του θα έδιναν ώθηση στην EuroLeague, ο Πάρκερ δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει, με αποτέλεσμα η πίεση και οι υψηλές προσδοκίες να κάνουν το τέλος της σεζόν δύσκολο για τους Σέρβους.

«Ήμασταν σε επαφή με τον ατζέντη του στην Ισπανία, Άλβαρο Τορ. Κάναμε μια παρόμοια κίνηση την περασμένη σεζόν με τον Σαμ Ντέκερ, που τότε ήταν στο Λονδίνο. Ο στόχος ήταν να βρεθεί μια κατάσταση win-win για όλους. Επειδή σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, κανένας από τους παίκτες δεν έπαιξε – στην περίπτωση του Ντέκερ στο Λονδίνο ή στην περίπτωση του Τζαμπάρι στην Παρτίζαν», τόνισε ο Μάρτι για τον τρόπο που έφερε τη συμφωνία.

Όπως αποκαλύπτει, η μετακίνηση του Πάρκερ δεν ήταν εύκολη υπόθεση. «Ειλικρινά, χρειαζόμασταν χρόνο, κανονικά, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για μια συζήτηση μεταξύ του παίκτη και της Παρτίζαν παρά μαζί μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για δανεισμό και ο Τζαμπάρι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιό του στην Παρτίζαν».

