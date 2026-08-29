Ο γκολκίπερ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ματβέι Σαφόνοφ, χτύπησε με το κεφάλι του στην προθέρμανση της Παρί Σεν Ζερμέν ένα μέλος της ομάδας αλλά μετά από λίγη ώρα επέστρεψε και έπαιξε κανονικά.

Ένα ασύλληπτο blooper χάρισε ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Ματβέι Σαφόνοφ! Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα με τη Λιλ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1, ο Ρώσος γκολκίπερ χτύπησε με το κεφάλι του μέλος των Παριζιάνων και αφού αποχώρησε για λίγη ώρα, επέστρεψε στο... ζέσταμα και εντέλει αγωνίστηκε βασικός για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Για την ιστορία, η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τους Λιλουά και έχει ξεκινήσει τη σεζόν... προβληματικά με δύο ισοπαλίες, καθώς στην πρεμιέρα έμεινε επίσης στο 2-2 στην έδρα της Ρεν.

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