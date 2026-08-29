Το πανόραμα των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου: Τρέχει και δεν φτάνει η Εθνική, αήττητη η Τουρκία, ήττα σοκ για Ισπανία

Δείτε όλα όσα συνέβησαν στον 9ο και στον 10ο όμιλο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου το ελληνικό ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στην αναμέτρηση με την Ουκρανία.

Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε στην αναμέτρηση της Ρίγα καθώς ηττήθηκε με 82-76 από την Ουκρανία με αποτέλεσμα να δυσκολέψει πολύ η υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο.

Στα άλλα ματς του 9ου ομίλου, η Ισπανία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Πορτογαλία και γνώρισε ήττα-σοκ με 89-95, ενώ η Γεωργία διέλυσε το Μαυροβούνιο με 101-74.

Για τον 10ο όμιλο, η Τουρκία ήταν σαρωτική απέναντι στην ελλιπέστατη Λιθουανία (94-66) και διατήρησε το αήττητο 7/7. Η Σερβία επικράτησε εύκολα της Ισλανδίας με 102-73 εντός έδρας ενώ η Βοσνία/Ερζεγοβίνη πήρε το «θρίλερ» με την Ιταλία κερδίζοντας με 78-76.

9ος Όμιλος

Ισπανία 5-2 Ουκρανία 5-2 Μαυροβούνιο 4-3 Γεωργία 4-3 Πορτογαλία 4-3 Ελλάδα 3-4

1η αγωνιστική (28/08)

2η αγωνιστική (31/08)

Ελλάδα - Ισπανία (19:00)

Πορτογαλία - Γεωργία (21:00)

Μαυροβούνιο - Ουκρανία (21:30)

10ος Όμιλος

Τουρκία 7-0 Ιταλία 5-2 Σερβία 5-2 Λιθουανία 3-4 Ισλανδία 3-4 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-4

1η αγωνιστική (28/08)

2η αγωνιστική (31/08)

Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη (18:30)

Ιταλία - Σερβία (20:30)

Ισλανδία - Τουρκία (22:30)

11ος Όμιλος

Πολωνία 7-0 Κροατία 6-1 Γερμανία 6-1 Λετονία 3-4 Ολλανδία 2-5 Ισραήλ 2-5

1η αγωνιστική (27/08)

Κροατία - Λετονία 115-80

Γερμανία - Ολλανδία 99-83

Ισραήλ - Πολωνία 86-106

12ος Όμιλος

Γαλλία 6-1 Φινλανδία 4-3 Ουγγαρία 4-3 Σουηδία 4-3 Εσθονία 3-4 Σλοβενία 3-4

1η αγωνιστική (27/08)