Το πανόραμα των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου: Τρέχει και δεν φτάνει η Εθνική, αήττητη η Τουρκία, ήττα σοκ για Ισπανία
Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε στην αναμέτρηση της Ρίγα καθώς ηττήθηκε με 82-76 από την Ουκρανία με αποτέλεσμα να δυσκολέψει πολύ η υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο.
Στα άλλα ματς του 9ου ομίλου, η Ισπανία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Πορτογαλία και γνώρισε ήττα-σοκ με 89-95, ενώ η Γεωργία διέλυσε το Μαυροβούνιο με 101-74.
Για τον 10ο όμιλο, η Τουρκία ήταν σαρωτική απέναντι στην ελλιπέστατη Λιθουανία (94-66) και διατήρησε το αήττητο 7/7. Η Σερβία επικράτησε εύκολα της Ισλανδίας με 102-73 εντός έδρας ενώ η Βοσνία/Ερζεγοβίνη πήρε το «θρίλερ» με την Ιταλία κερδίζοντας με 78-76.
9ος Όμιλος
- Ισπανία 5-2
- Ουκρανία 5-2
- Μαυροβούνιο 4-3
- Γεωργία 4-3
- Πορτογαλία 4-3
- Ελλάδα 3-4
1η αγωνιστική (28/08)
2η αγωνιστική (31/08)
- Ελλάδα - Ισπανία (19:00)
- Πορτογαλία - Γεωργία (21:00)
- Μαυροβούνιο - Ουκρανία (21:30)
10ος Όμιλος
- Τουρκία 7-0
- Ιταλία 5-2
- Σερβία 5-2
- Λιθουανία 3-4
- Ισλανδία 3-4
- Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-4
1η αγωνιστική (28/08)
2η αγωνιστική (31/08)
- Λιθουανία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη (18:30)
- Ιταλία - Σερβία (20:30)
- Ισλανδία - Τουρκία (22:30)
11ος Όμιλος
- Πολωνία 7-0
- Κροατία 6-1
- Γερμανία 6-1
- Λετονία 3-4
- Ολλανδία 2-5
- Ισραήλ 2-5
1η αγωνιστική (27/08)
- Κροατία - Λετονία 115-80
- Γερμανία - Ολλανδία 99-83
- Ισραήλ - Πολωνία 86-106
12ος Όμιλος
- Γαλλία 6-1
- Φινλανδία 4-3
- Ουγγαρία 4-3
- Σουηδία 4-3
- Εσθονία 3-4
- Σλοβενία 3-4
1η αγωνιστική (27/08)
- Φινλανδία - Σουηδία 81-86
- Ουγγαρία - Εσθονία 85-67
- Γαλλία - Σλοβενία 92-67
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