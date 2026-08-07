Η Λοκομοτίβ Κουμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέι Ποκούσεφσκι, με τον Σέρβο φόργουορντ να συνεχίζει την καριέρα του στη Ρωσία.

Η Λοκομοτίβ Κουμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέι Ποκούσεφσκι, ενισχύοντας τη γραμμή των φόργουορντ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με την προσθήκη του 23χρονου Σέρβου διεθνή, η ρωσική ομάδα ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της, προσθέτοντας έναν παίκτη με εμπειρία τόσο από το NBA όσο και από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τελευταίο σταθμό την Παρτίζαν.

Η ανακοίνωση

«Καλώς ήρθες, Αλεξέι!

Το ρόστερ της Λοκομοτίβ Κουμπάν ενισχύεται με την προσθήκη του Σέρβου φόργουορντ, Αλεξέι Ποκούσεφσκι.

Ο Ποκούσεφσκι είναι προϊόν του σερβικού μπάσκετ, όμως ήδη από την ηλικία των 14 ετών εντάχθηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Στα 17 του πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην EuroLeague, becoming ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που αγωνίστηκε στη διοργάνωση.

Το 2020 επιλέχθηκε στο Νο. 17 του NBA Draft και στη συνέχεια πέρασε τέσσερις σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αγωνιζόμενος με τις φανέλες των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Σάρλοτ Χόρνετς. Το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Παρτιζάν, καταγράφοντας κατά μέσο όρο στην Αδριατική Λίγκα 7,5 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 0,3 τάπες σε 16:18 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Στην EuroLeague είχε μέσο όρο 3,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 0,3 τάπες σε 12:06 λεπτά συμμετοχής.

Καλώς ήρθες στο Κρασνοντάρ, Αλεξέι! Σου ευχόμαστε μια λαμπρή σεζόν και πολλές μεγάλες νίκες με τη φανέλα της Λοκομοτίβ!»