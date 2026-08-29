Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη - Βαγιαννίδη κατάπιε με 4-0 εκτός έδρας τη Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου και βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή του πρωταθλήματος Πορτογαλίας.

Ένα ημίχρονο χρειάστηκε η Σπόρτινγκ για να ξεμπερδέψει με τη Ρίο Άβε και με το τελικό 4-0 να σκαρφαλώσει προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Με τον Βαγιαννίδη να μένει στον πάγκο και τον Ιωαννίδη να περνά αλλαγή στο ματς στο β΄μέρος, τα Λιοντάρια καταβρόχθισαν την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου με τέσσερα γκολ από το πρώτο 45λεπτο και την υποχρέωσαν στην τρίτη της ήττα στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Τον δρόμο της νίκης για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο Γκονσάλβες στο 5΄, με τον Κάταμο να ανεβάζει τη διαφορά στα δυο γκολ στο 19΄. Ακολούθησαν ακόμα δυο γκολ από τον Σουάρες (26΄, 37΄) μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, με τη Σπόρτινγκ να κάνει διαχείριση δυνάμεων μετά την ανάπαυλα. Στο 65΄ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στον αγώνα στη θέση του Γκονσάλβες και βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο με τους συμπατριώτες του Βρουσάι, Ντόι και Λιάβα, οι οποίοι από την πλευρά τους είχαν ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων.

Κανείς τους πάντως δεν κατάφερε να βοηθήσει τη Ρίο Άβε να αποφύγει τη βαριά ήττα απέναντι στα Λιοντάρια, με το τελικό 4-0 να υποχρεώνει την ομάδα του Συλαϊδόπουλου στην τρίτη της συνολικά ήττα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και συνάμα στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα.