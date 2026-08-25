Η ΚΑΕ Άρης έχει εκδηλώσει την πρόθεση συμμετοχής στην Euroleague αλλά δεν έχει καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία franchise.

Η Euroleague επισημοποίησε σήμερα (25/8) την προέγκριση έντεκα αιτήσεων για τη δημιουργία franchise με σκοπό τη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της επόμενης χρονιάς καθότι είναι προαποφασισμένη η διεύρυνσή της. Η ΚΑΕ Άρης δεν ανήκει στη συνομοταξία των ομάδων που κατέθεσαν σχετικό αίτημα καθώς είναι επιλογής της να μην προχωρήσει σ’ αυτή τη διαδικασία στην παρούσα στιγμή. Τούτο δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα γίνει στο επόμενο διάστημα καθώς οι επιτελείς της ΚΑΕ Άρης έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτός είναι ο στόχος.

Μάλιστα σημειώνεται ότι… «υπάρχει ενδιαφέρον», υπήρξαν εξάλλου συζητήσεις και με τον ίδιο τον Τσους Μπουένο και τον ιδιοκτήτη, Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά δεν κατατέθηκε επίσημη πρόταση, ώστε να λέγεται ότι απορρίφθηκε από την Ευρωλίγκα. Η συμμετοχή της ομάδας στη διοργάνωση παραμένει στόχος, αλλά εξετάζονται όλα τα δεδομένα, ειδικά αναφορικά με το franchise. Είναι φανερό ότι οι «κίτρινοι» έχουν σκοπό να περιμένουν τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γνωρίζοντας φυσικά τις προθεσμίες, και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κινήσεις.