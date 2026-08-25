Άρης: Δεν έχει καταθέσει αίτηση για franchise στην Euroleague
Η Euroleague επισημοποίησε σήμερα (25/8) την προέγκριση έντεκα αιτήσεων για τη δημιουργία franchise με σκοπό τη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της επόμενης χρονιάς καθότι είναι προαποφασισμένη η διεύρυνσή της. Η ΚΑΕ Άρης δεν ανήκει στη συνομοταξία των ομάδων που κατέθεσαν σχετικό αίτημα καθώς είναι επιλογής της να μην προχωρήσει σ’ αυτή τη διαδικασία στην παρούσα στιγμή. Τούτο δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα γίνει στο επόμενο διάστημα καθώς οι επιτελείς της ΚΑΕ Άρης έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτός είναι ο στόχος.
Μάλιστα σημειώνεται ότι… «υπάρχει ενδιαφέρον», υπήρξαν εξάλλου συζητήσεις και με τον ίδιο τον Τσους Μπουένο και τον ιδιοκτήτη, Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά δεν κατατέθηκε επίσημη πρόταση, ώστε να λέγεται ότι απορρίφθηκε από την Ευρωλίγκα. Η συμμετοχή της ομάδας στη διοργάνωση παραμένει στόχος, αλλά εξετάζονται όλα τα δεδομένα, ειδικά αναφορικά με το franchise. Είναι φανερό ότι οι «κίτρινοι» έχουν σκοπό να περιμένουν τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γνωρίζοντας φυσικά τις προθεσμίες, και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κινήσεις.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.